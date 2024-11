Com cerca de R$ 1,5 milhão em cédulas de real, euro e dólar norte-americano no automóvel, um casal acabou preso na tarde desta segunda-feira (18), em Santa Maria. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), um homem de 43 anos e sua companheira, de 29, estariam em fuga para o Uruguai, carregando valores que teriam sido furtados em uma agência do Banco do Brasil.