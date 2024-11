A temperatura foi dos 5ºC aos 39ºC nos últimos cinco dias no Rio Grande do Sul. Depois de cidades da Serra terem amanhecido com frio e geada na semana passada, o calor também atingiu o Estado. São José dos Ausentes teve a 5,2°C na quarta-feira (13) e municípios da Região Metropolitana de Porto Alegre registraram até 39ºC no fim de semana.