Calleri faz trabalho separado e pode desfalcar o São Paulo diante do Red Bull Bragantino

O centroavante Jonathan Calleri continua como dúvida para o duelo com o Red Bull Bragantino na retomada do Campeonato Brasileiro após a realização da Data Fifa. Em recuperação de dores musculares na parte posterior da coxa esquerda, ele participou apenas da primeira parte da atividade junto com o elenco. Ao lado de Wellington, que também está em processo de recuperação, o camisa nove complementou o trabalho no campo ao lado com exercícios específicos.