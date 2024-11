O Ceará fez o dever de casa e voltou ao G-4 da Série B do Campeonato Brasileiro ao derrotar o América-MG por 1 a 0, nesta segunda-feira, na Arena Castelão. O triunfo contou com um público de mais de 63 mil torcedores, o maior da história do estádio. A partida foi válida pela penúltima rodada. Com isso, o time alvinegro depende apenas de si para confirmar o acesso.