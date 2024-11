Apesar de vencer o Vila Nova no último sábado, por 4 a 3, o Ituano foi rebaixado na Série B do Campeonato Brasileiro no domingo, por conta da vitória do CRB diante do Santos, por 2 a 0. O clube, que já tinha sido rebaixado no Campeonato Paulista no começo de 2024, publicou nas redes sociais uma carta ao torcedor.