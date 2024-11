Com um gol aos 54 minutos do segundo tempo, o Ituano venceu por 4 a 3 o Vila Nova, em partida cheia de emoções e válida pela 37ª e penúltima rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O jogo aconteceu na noite deste sábado (16), no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga (OBA), em Goiânia, e deixou o time paulista ainda vivo na disputa contra o rebaixamento à Série C.