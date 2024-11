De forma discreta, o Santos comemorou nas redes sociais o título da Série B do Campeonato Brasileiro. A conquista foi assegurada de forma antecipada neste sábado, faltando ainda dois jogos do time paulista na segunda divisão. Em tom de alívio, o clube tratou o título como um "renascimento" em vídeo com uma declaração do rapper Edi Rock e uma música chamada "Louco e sonhador".