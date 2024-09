Pelo fim dos emaranhados Notícia

Força-tarefa já retirou mais de 50 toneladas de fiação sem uso de postes em Porto Alegre

Uma equipe com cerca de 10 profissionais atuava, com ajuda de máquinas, alicates e escadas, na eliminação dos fios inativos no bairro Restinga nesta quarta-feira. Prefeitura começou a operação em janeiro

28/08/2024 - 12h30min Atualizada em 28/08/2024 - 17h33min