Prefeitura de Porto Alegre prevê instalar totens e réguas para monitoramento de riscos climáticos até dezembro; veja os locais

Equipamentos realizarão medições de precipitação por sensor óptico, velocidade e direção do vento, temperatura, umidade, pressão, qualidade do ar e radiação solar. As câmeras terão visão 360° e alto-falantes

28/08/2024 - 13h48min Atualizada em 28/08/2024 - 14h11min