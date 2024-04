O processo judicial da prefeitura de Porto Alegre contra a CEEE Equatorial e as operadoras Claro, Oi, Vivo e Tim está suspenso até maio. A definição aconteceu nesta terça-feira (9) durante audiência de conciliação entre representantes do município, CEEE Equatorial e operadores de telefonia e internet. O encontro foi proposto pela 20ª Vara Cível e de Ações Especiais da Fazenda Pública, onde tramita a ação ajuizada em março pela Procuradoria-Geral do Município (PGM).