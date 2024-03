Mesmo sendo a dona dos postes, a CEEE Equatorial deixou de participar da força-tarefa da prefeitura de Porto Alegre para retirada de fios em excesso. A coluna perguntou o motivo, mas não obteve a resposta para este questionamento específico. A concessionária é dona das estruturas e as aluga para as operadoras de internet e telefone. As operadoras deveriam retirar o material inativo, mas não o fazem, o que tem que ser fiscalizado ou providenciado pela Equatorial. Em uma breve nota, a concessionária disse apenas que está cumprindo suas atribuições e que a responsabilidade é das empresas de telecomunicações.