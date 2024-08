Cem dias após enchente, Ilha do Pavão ainda tem moradores vivendo em barracas à margem da BR-290

Cem dias após a enchente, a região das ilhas, em Porto Alegre, ainda tem casas vazias e móveis cobertos de barro espalhados pelas ruas do bairro. Na Ilha do Pavão, famílias que estavam em barracas em junho, quando foram ouvidas pela reportagem, continuam acampadas, mas agora na área onde ficavam os terrenos das residências, às margens do Rio Jacuí. Três casas foram destruídas pela chuva, e outras duas foram arrastadas, ficando com partes da estrutura de madeira caídas.