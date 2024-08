Às vésperas do novo Pronampe, comércio pede flexibilização no empréstimo a pequenos negócios; governo promete atender

Às vésperas da liberação de mais uma leva de empréstimos com juro baixo do Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Pronampe), a Federação do Comércio de Bens e de Serviços do Rio Grande do Sul (Fecomércio-RS) reforçou ao ministro da Reconstrução, Paulo Pimenta, a necessidade de flexibilizar a exigência de certidões negativas de débito dos empreendedores. Atualmente, os bancos são obrigados a solicitá-las para a análise de crédito, porém as empresas atingidas pela enchente estão com dívidas com o fisco, situação que se agrava por não ter nova prorrogação do recolhimento de tributos no Simples Nacional.