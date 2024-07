Está para ser liberado novo recurso federal para mais empréstimos do Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Pronampe) a empreendedores atingidos pela enchente no Rio Grande do Sul. O ministro da Reconstrução, Paulo Pimenta, prevê para esta quarta-feira (31) a publicação da portaria que divide a verba entre os bancos repassadores.