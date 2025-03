STU Pro Tour de Porto Alegre: veja as fotos do último dia de competição

Feminino

Recordista

Campeão na categoria Park na semana passada, Gui Khury levou em Porto Alegre mais um título , desta vez no Vertical. E igualando um recorde de Bob Burnquist, com a nota 98:00, a maior da história.

Mini Ramp Masculina

No encerramento do STU, Luiz Francisco levou o título na Mini Ramp. Com manobras ousadas, ele explorou toda a pista e ganhou 94.00 dos jurados. Completaram o pódio Pedro Carvalho, com 92.00, e André Mariano, irmão mais novo do campeão, com 89.00.