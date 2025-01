Chanceler italiano convoca encarregado de negócios da Venezuela após 'expulsão' de diplomatas

Na terça-feira, Caracas decidiu limitar a três por país o número de diplomatas de França, Países Baixos e Itália autorizados na Venezuela, por considerar que seus governos têm um "comportamento hostil", dias após a posse do presidente Nicolás Maduro para um terceiro mandato consecutivo, depois de eleições consideradas fraudulentas pela comunidade internacional.

Tajani também disse que convocou o diplomata venezuelano "para protestar veementemente contra a falta de informações sobre a prisão do cidadão italiano Alberto Trentini".

Trentini, um ativista humanitário de 45 anos que trabalha para uma ONG que ajuda pessoas com deficiência, foi detido em novembro. Ele estaria em uma prisão de Caracas, segundo a imprensa italiana.

"Solicitamos todas as garantias por meio do secretário-geral (do Ministério das Relações Exteriores da Itália) ao encarregado de negócios venezuelano e solicitamos uma visita consular", disse Tajani a repórteres na noite desta quarta-feira.