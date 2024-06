O volume elevado de chuva previsto para atingir o Rio Grande do Sul a partir desta sexta-feira (14) e que deve ficar mais intenso nos próximos dias não deve provocar uma nova enchente do Guaíba. A projeção foi feita pelo Instituto de Pesquisas Hidráulicas (IPH) da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), considerando os modelos meteorológicos disponíveis.