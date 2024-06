A Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA) tornou a estação de telemetria da Usina do Gasômetro a referência oficial para medir o nível do Guaíba, em Porto Alegre. O registro ocorreu nesta quarta-feira (29). O equipamento já vinha sendo utilizado de forma emergencial, por conta da avaria na estação histórica, situada no Cais Mauá.