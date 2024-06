Depois de algumas semanas de tempo firme na maior parte do Estado, a chuva voltará ao Rio Grande do Sul na sexta-feira (14). A Defesa Civil do RS emitiu um alerta sinalizando que, até terça-feira (17), alguns municípios podem registrar volumes próximos dos 150 milímetros de chuva. A condição deve persistir até a próxima quarta-feira (19), afetando diferentes regiões. Meteorologistas sinalizam que cenário pode ser semelhante ao que aconteceu em maio, mas com menor intensidade.