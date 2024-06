A chuva que permanece sobre o Rio Grande do Sul nos próximos dias eleva o nível do Guaíba e gera preocupação com a possibilidade de novos alagamentos em Porto Alegre e na Região Metropolitana. Segundo estudo do Instituto de Pesquisas Hidráulicas (IPH) da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, há rápida elevação dos rios Taquari e Caí, com reflexo no Guaíba e chances de o lago superar as cotas de alerta (3m15cm) caso ocorra combinação de chuvas acima do previsto com fortes ventos soprando do sul.