Consumidores têm sido surpreendidos por valores elevados cobrados nas contas do Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae) em Porto Alegre. Desde o mês passado, a empresa responsável retomou a leitura de hidrômetros, com impressão e entrega de faturas aos clientes. O departamento diz que não está cobrando a mais, e sim está sendo faturada agora a medição real do consumo, apontada pelo hidrômetro. No entanto, clientes afirmam que as contas extrapolam o razoável.