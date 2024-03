A conclusão da obra da nova ponte do Guaíba foi a pauta de uma reunião entre o prefeito Sebastião Melo e o secretário municipal de Habitação, André Machado, com representantes do Ministério dos Transportes e do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) nesta quarta-feira (27), no Paço Municipal. Os trabalhos na ponte estão suspensos atualmente em razão da necessidade de realocar as centenas de famílias que moram no entorno do local.