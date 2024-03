Durante o tradicional almoço Tá na Mesa da Federasul, o prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, afirmou nesta quarta-feira (27) que irá oferecer a ajuda do município à União para cadastrar as famílias que vivem na área das quatro alças da ponte do Guaíba ainda inconclusas. O prefeito estima que até 900 famílias habitam a região das obras.