A Câmara de Porto Alegre aprovou, nesta quarta-feira (27), o projeto de lei que dispõe sobre o procedimento de desapropriação por hasta pública — ou seja, venda de bem por leilão — do prédio histórico conhecido como "Casa Azul", localizado no centro da Capital. O projeto aprovado é de autoria do Executivo, que havia enviado a proposição em 9 de fevereiro.