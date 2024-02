Um mês após o temporal que atingiu a cidade em 16 de janeiro, a prefeitura de Porto Alegre recebeu 1.264 pedidos de acesso ao saque calamidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). Os dados são referentes aos pedidos de moradores de 18 bairros da Região Centro do Orçamento Participativo, encaminhados de 29 de janeiro — primeiro dia de liberação — até as 10h desta sexta-feira (16). O valor pode chegar a R$6,2 mil.