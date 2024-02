O Instituto-Geral de Perícias (IGP) concluiu que o vazamento de gás em um fogão do tipo cooktop provocou a explosão em um condomínio na zona norte de Porto Alegre no dia 4 de janeiro. O acidente, no bairro Rubem Berta, aconteceu quando um interruptor de luz foi ligado por um dos moradores, causando o incêndio.