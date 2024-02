Três famílias que estavam instaladas no salão de festas do condomínio Alto São Francisco, localizado no bairro Rubem Berta, zona norte de Porto Alegre, decidiram voltar para os seus apartamentos, contrariando recomendação do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil municipal. Os moradores permaneciam no salão desde a explosão na torre 10 após vazamento de gás, no dia 4 de janeiro.