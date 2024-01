Foi extinta pelo Tribunal de Justiça (TJ) uma ação que permitia o consumo e a venda de bebidas alcoólicas nos Trechos 1, 2 e 3 da orla do Guaíba, além do Parque Marinha, entre 0h e 8h. A decisão, confirmada pela Procuradoria-Geral do Município (PGM) na tarde desta quarta-feira (31), acata a um pedido da prefeitura de Porto Alegre, que havia decretado a “lei seca” na região em 26 de junho do ano passado .