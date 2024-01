A Justiça Federal suspendeu a construção de um prédio de 41 andares no Centro Histórico de Porto Alegre. A decisão liminar da desembargadora Vivian Josete Pantaleão Caminha, da 4ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, atendeu a ação movida pela Associação dos Amigos do Museu Júlio de Castilhos.