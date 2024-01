O Ministério Público Estadual (MP) vai monitorar o processo de licença de construção de um prédio de 41 andares no Centro Histórico de Porto Alegre. Localizado na Rua Duque de Caxias, o empreendimento prevê um prédio de 98 metros de altura. O objetivo do MP é avaliar a condução do processo de licenciamento, verificando se estão sendo atendidos os requisitos legais, inclusive os relacionados à preservação histórica da região.