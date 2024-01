Ânimos acirrados, desespero de quem perdeu tudo e não sabe onde vai dormir, indignação de quem espera por uma solução. Assim foi o clima da reunião entre moradores do condomínio Alto São Francisco, no bairro Rubem Berta, e representantes da Defensoria Pública do Estado (DPE) e do Ministério Público (MPRS), nesta sexta-feira (5). Os órgãos foram ouvir as reivindicações, após explosão em um edifício, no início da madrugada de quinta-feira (4), após vazamento de gás.