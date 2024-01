O trecho de dois quilômetros da ciclovia da Avenida Ipiranga entre as avenidas Edvaldo Pereira Paiva e João Pessoa, que foi liberado na sexta-feira (5), foi novamente bloqueado na tarde deste domingo (7), por 24 horas. Conforme a Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC), a medida foi colocada em prática já que a Defesa Civil do Rio Grande do Sul emitiu um alerta para a ocorrência de eventos climáticos em Porto Alegre.