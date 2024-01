Poucas coisas incomodam tanto quanto um ônibus que não chega quando a gente precisa. Ou aquele que estraga durante a viagem. Para tentar amenizar este incômodo, os usuários do transporte público de Porto Alegre podem oficializar as reclamações através dos canais da prefeitura. Só em 2023, foram 3.447 reclames — isto apenas para as 10 linhas que mais receberam relatos. Além dos itens citados, outros registros frequentes são de ar-condicionado desligado em dias de calor e a recusa do embarque de passageiros.