A prefeitura de Porto Alegre segue determinada a leiloar o prédio da Avenida Borges de Medeiros, 2244, cujo pregão foi suspenso por uma decisão liminar do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJ-RS) no domingo. A Procuradoria Geral do Município (PGM) ainda não anuncia um prazo ou estratégia legal para apresentar recurso, mas adianta que deve reforçar a autoridade que a Equipe do Patrimônio Histórico e Cultural (Epahc) tem em suas avaliações.