Conforme informações fornecidas pela Secretaria da Fazenda de Porto Alegre, as diretrizes referentes ao pagamento do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) serão apresentadas na próxima semana. Ainda assim, algumas determinações acerca da cobrança do tributo para o próximo ano já foram definidas. A exemplo do que ocorreu em 2023, não haverá possibilidade de pagamento antes da virada do ano.