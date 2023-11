A Câmara de Vereadores de Porto Alegre aprovou por unanimidade, nesta segunda-feira (06), o Projeto de Lei Complementar do Executivo (PLCE) que estabelece isenção tributária a moradias populares de interesse social. Vários empreendimentos também são beneficiados com o perdão de dívidas com o Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) e a Taxa de Coleta de Lixo (TCL).