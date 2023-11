A regulamentação das feiras ecológicas de Porto Alegre é tema do episódio desta semana do Perimetral Podcast. Léo Saballa Jr e Paulo Germano entrevistam Iliete Citadin e Renato Barcellos, coordenadora e assessor jurídico do Conselho de Feiras Ecológicas da Capital, e Cassio Trogildo, secretário municipal de Governança Local e Coordenação Política.