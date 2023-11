Cerca de 50 pessoas realizaram, no começo da tarde desta sexta-feira (24), um abraço simbólico no antigo prédio da Secretaria Municipal de Obras e Viação (Smov), na Avenida Borges de Medeiros, bairro Praia de Belas, em Porto Alegre. O ato tinha como objetivo pedir a preservação do imóvel, que será levado a leilão pela prefeitura.