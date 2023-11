Moradores do bairro Mario Quintana, na zona norte de Porto Alegre, relatam que o abastecimento de água foi interrompido há 48 horas. No final da tarde desta quarta-feira (15), o abastecimento começou a ser retomado em alguns pontos, porém a água que saía das torneiras tinha coloração marrom. O cenário se repete em outros bairros da região. As reclamações começaram após o rompimento de uma adutora na Avenida Sertório, na segunda-feira (13), que interrompeu o fornecimento em 35 bairros da cidade. No final da tarde desta quarta-feira (15), esse número caiu para 11 bairros (confira a lista abaixo).