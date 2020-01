Região Metropolitana Questão ambiental acerca da instalação da Mina Guaíba divide opiniões Empresa afirma que rejeitos seriam enterrados sobre camada impermeabilizante, o que evitaria poluição do solo ou do lençol freático. Empreendimentos nos EUA e na China indicam que, se algo não for bem planejado ou executado, pode haver contaminação do solo, da água e do ar