Servidores municipais estão em greve desde o dia 5 FELIPE DAROIT / Agencia RBS

Está marcada para a tarde desta segunda-feira (23) uma reunião entre os servidores de Porto Alegre e o prefeito Nelson Marchezan para discutir a greve da categoria. O encontro vai marcar o 19° dia de mobilização dos municipários e será a primeira vez que Marchezan conversará frente a frente com representantes do funcionalismo no período da paralisação.

Segundo o Sindicato dos Municipários de Porto Alegre (Simpa), o encontro está marcado para as 16h no Paço Municipal. Os servidores devem se reunir em frente à prefeitura antes da reunião para participar de um ato.

Desde o dia 5 de outubro, data do início da greve, servidores, representantes da prefeitura da Capital e vereadores já realizaram vários encontros para discutir os pontos levantados pela categoria.

A principal reivindicação do funcionalismo é em relação ao pacote de projetos de lei enviados pelo Executivo à Câmara Municipal que mexem nos direitos dos municipários. Entre as propostas, estão o fim da licença-prêmio do funcionalismo e a que prevê na legislação o parcelamento de salários dos servidores.

A última reunião ocorreu na sexta-feira (20), com a presença do vice-prefeito Gustavo Paim. No encontro, o governo municipal adiantou aos servidores que não será possível retirar os projetos de tramitação da Câmara.

Os servidores reivindicaram, então, que se elabore um calendário de discussão das propostas e que, nesse período, não se coloque em votação nenhum projeto, conforme o diretor-geral do Sindicato dos Municipários (Simpa) Alberto Terres.

— Se eles não vão retirar os projetos, então queremos ver que proposta eles vão dar para nós — disse Terres.

A prefeitura da Capital afirma que Marchezan irá se reunir com os municipários nesta segunda para discutir a greve, no entanto não há confirmação de horário e local por parte do Executivo municipal.

Piquetes, confrontos e prejuízo à população

Até o momento, a greve dos servidores municipais de Porto Alegre foi marcada por vários protestos da categoria e tentativas de negociação com a prefeitura da Capital. As mobilizações mais marcantes dos municipários ocorreram na última semana.

Na quarta-feira (18), a estação de transbordo de lixo, localizada no bairro Lomba do Pinheiro, foi palco de uma operação tartaruga por parte dos caminhões devido a um protesto de municipários. Servidores fizeram um piquete no local, que recebe todo o resíduo doméstico da Capital e, com isso, os veículos ingressavam na estação a cada meia hora. A mobilização afetou a coleta de lixo em Porto Alegre.