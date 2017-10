O Centro Histórico, em Porto Alegre, foi palco para o episódio mais tenso da greve dos municipários no 16º dia de paralisação . Servidores públicos e Guarda Municipal entraram em confronto junto ao prédio onde funciona a parte administrativa da prefeitura de Porto Alegre, na Avenida Borges de Medeiros, na manhã desta sexta-feira (20), deixando pelo menos nove pessoas feridas.

Nelson Okano, 61 anos, foi atingido na lateral do rosto por um cassetete. Ele opina que foi uma ação truculenta.

— Foi um pouco assustadora a forma como eles chegaram, entraram "rasgando" — queixa-se o professor, que ficou com o rosto inchado e precisou fazer exames para constatar que não teve lesões graves.

De acordo com Alberto Terres, diretor-geral do Sindicato dos Municipários (Simpa), a entidade deve denunciar a ação da Guarda Municipal nas comissões de Direitos Humanos da Câmara Municipal e da Assembleia Legislativa.

— A ação da Guarda foi uma reação em cima de uma situação de manifestantes que estavam causando prejuízo ao patrimônio, às pessoas e ao andamento do serviço público.

Como foi o confronto:

Conforme Glauber Zílio, comandante da Ronda Ostensiva da Guarda Municipal, a Guarda "respeita o movimento grevista e, normalmente, tenta negociar com os líderes dos movimentos ao chegar ao local, mas, dessa vez, não conseguiu diálogo". Zílio disse que o grupo reagiu após agressão dos manifestantes:

— Ao chegarmos com o grupamento, os manifestantes fizeram um bloqueio em frente à porta. Tentamos pedir gentilmente que saíssem, mas eles começaram a arremessar pedras e paus e feriram quatro guardas. Temos uma grande parte dos servidores que quer fazer o seu trabalho e temos de garantir que eles tenham acesso ao prédio para exercer suas tarefas diariamente.

Alberto Terres contesta a versão da Guarda Municipal e diz que não presenciou nenhuma agressão por parte dos manifestantes. Ele afirma que tentou dialogar com os guardas, sem resultado.

— Foi lamentável. Guarda chegou por trás do grupo para nos tirar à força do piquete. Todas as nossas manifestações têm sido pacíficas e reivindicatórias, mas a Guarda Municipal nos agrediu. E eles só fazem isso porque são mandados pelo prefeito.