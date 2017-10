Reunião com Paim ocorreu na Câmara Municipal Tonico Alvares / CMPA - Divulgação

O prefeito Nelson Marchezan fará reunião com servidores de Porto Alegre em greve na próxima segunda-feira (23). Na pauta, estão alinhamentos técnicos referentes aos projetos enviados pelo Executivo à Câmara Municipal que mexem nos direitos dos municipários — pacote que desencadeou, junto com o parcelamento salarial, o começo da paralisação, no dia 5.

Nesta sexta-feira (20), o vice-prefeito Gustavo Paim já realizou uma reunião preliminar, de duas horas e meia, com os manifestantes e vereadores na Câmara, a fim de debater alternativas para cessar a greve. Na ocasião, o governo adiantou que a principal reivindicação dos servidores — a retirada dos projetos que mexem no Estatuto dos Funcionários e na Lei Orgânica — não será atendida. Os servidores reivindicaram, então, que se elabore um calendário de discussão dos projetos e que, nesse período, não se coloque em votação nenhum projeto, conforme o diretor-geral do Sindicato dos Municipários (Simpa) Alberto Terres.

— Eles vão ter de apresentar uma contraproposta para nós — observa.