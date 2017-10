No último dia para adesão ao Programa de Recuperação Fiscal ( Refis ) em Porto Alegre , pelo menos 335 empresas renegociaram dívidas de Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza (ISSQN) com a prefeitura. O número dobrou na última semana, e a expectativa é de que aumente ainda mais ao longo desta terça-feira (31).

Até o início da tarde, haviam sido renegociados R$ 26,7 milhões, de uma meta de R$ 30 milhões. R$ 5,3 milhões entraram na conta da prefeitura, valor considerado essencial por auxiliar no pagamento dos salários de servidores. O ISSQN é o principal imposto para arrecadação no município.

O programa permite a renegociação de dívidas com descontos de até 80% à vista nas multas e juros e de 60% para quem parcela em até 36 vezes. O Refis também busca estimular a adesão das empresas que ainda não foram autuadas, mas que têm dívidas. Com a confissão do débito, não é cobrada a multa por infração, e as empresas também terão direito ao desconto.