Segundo o advogado da Winfil, Laerte Luis Gschwenter, ainda não está decidido quando começarão as apostas. A casa foi inaugurada no dia 19, mas as máquinas estavam sem os noteiros, onde é depositado o dinheiro. A decisão pode sair de uma reunião que ocorrerá às 17h.

— A casa está extremamente feliz, é uma decisão pioneira no país. Todas as suas teses foram recepcionadas em termos legais e jurídicos. Vamos avaliar as decisões, e delas desdobrarão outras tantas decisões práticas. Temos reunião hoje (sábado) com a diretoria e parceiros da casa para montar todo o cronograma a partir do que sempre consideramos, que o desafio é cumprir 100% a legalidade. Por hora, vamos manter cronograma para toda a semana. Não sei até que ponto as autoridades estão citadas (intimadas da decisão judicial). Vamos aprofundar a decisão, monitorar os próximos passos técnicos e jurídicos e em cima dessa base tomar as decisões práticas.