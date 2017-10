A casa de jogos e entretenimento Winfil confirmou que abrirá as portas a partir das 17h desta quinta-feira (19), em Porto Alegre. O estabelecimento fica entre as avenidas Eduardo Prado e Cavalhada, na Zona Sul. O local promete ser o primeiro estabelecimento a operar com jogos de forma legal em Porto Alegre. O espaço também vai oferecer bar e restaurante.