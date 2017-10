A 3ª Vara da Fazenda Pública de Porto Alegre deu decisão liminar proibindo que a Brigada Militar (BM) e a Polícia Civil apreendam, em eventual operação, máquinas da casa de jogos Winfil, na zona sul da Capital. O estabelecimento foi inaugurado dia 19 de outubro, porém, sem a possibilidade de apostas em dinheiro nas mais de 400 máquinas caça-níqueis instaladas no ambiente. Com a decisão, a expectativa é de que, a partir deste sábado (28), a casa passe a operar com apostas em dinheiro.