Após decisão da Justiça que proibiu a polícia de apreender suas máquinas, a casa de entretenimento Winfil, situada na zona sul de Porto Alegre, anunciou que começa a operar com apostas em dinheiro a partir deste sábado (28). Aberta desde o dia 19, o local estava funcionando apenas com uma "degustação" dos jogos, sem apostas. Em comunicado divulgado para a imprensa, Rogério Dell'Erba Guarnieri, sócio do estabelecimento, afirma que foram "mais de 14 anos defendendo na justiça a legalização do negócio no país".