Moraes vota para condenar mulher que pichou estátua do STF a 14 anos de prisão

Monumento "A Justiça", criado pelo artista mineiro Alfredo Ceschiatti. Marcello Casal Jr / Agencia Brasil

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), votou pela condenação de Débora Rodrigues dos Santos a 14 anos de prisão. Ela foi responsável por pichar a estátua A Justiça, localizada em frente ao STF, durante os atos golpistas de 8 de janeiro de 2023. As informações são do jornal O Globo.

O julgamento acontece no plenário virtual, com previsão de encerramento em 28 de março, entre os ministros da Primeira Turma do STF.

Débora escreveu na estátua "Perdeu, mané", frase dita pelo ministro Luís Roberto Barroso — atual presidente do Supremo — a um manifestante bolsonarista que o abordou em Nova York, em novembro de 2022. A mesma frase também foi pichada em outros pontos do STF no dia 8 de janeiro.

Ela escreveu uma carta pedindo desculpas a Moraes, que foi lida durante uma audiência de instrução do seu processo, em novembro do ano passado. No texto, Débora afirma que, na época, não conhecia a importância da estátua, mas depois tomou conhecimento da história da obra e do autor, o artista mineiro Alfredo Ceschiatti.