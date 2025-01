Fuad Noman, prefeito de Belo Horizonte, tem melhora gradativa, diz hospital

Prefeito eleito da capital mineira, ele está internado há 10 dias. @fuad_noman Instagram / Reprodução

O prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman, apresentou melhora clínica gradativa com a retirada de medicamentos necessários a manutenção da pressão arterial, diz boletim médico do Hospital Mater Dei Contorno. Noman segue internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Ele foi internado no último dia 3 com insuficiência respiratória aguda. Segundo o hospital, o prefeito continua em reabilitação fisioterápica motora e respiratória, com melhora de parte dos movimentos voluntários.

Problemas de saúde vêm acompanhando Noman desde meados do ano passado. Em julho, ele revelou que havia sido diagnosticado com um linfoma não Hodgkin (LNH), um tipo de câncer que tem origem nas células do sistema linfático. Mesmo se submetendo ao tratamento para combater a doença, ele afirmou desde o primeiro momento que manteria sua candidatura à reeleição.

Em outubro, Fuad afirmou ter concluído o tratamento e que houve remissão total do câncer. A nova internação, no entanto, já é a quarta registrada desde novembro. As três anteriores foram motivadas, respectivamente, por dores nas pernas, por pneumonia e por diarreia e desidratação.

Sua posse como prefeito reeleito ocorreu de forma virtual no dia 1º de janeiro, devido à recomendação médica. Em sua aparição por vídeo, ele discursou com dificuldade.

